Что не любят помидоры при посадке?

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Помидоры являются не только вкусным и полезным продуктом, но и незаменимым ингредиентом в многих блюдах. Однако, при посадке помидоров есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать, чтобы получить хороший урожай. В этой статье мы расскажем о том, что не любят помидоры при посадке и как избежать ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org.

Помидоры любят солнечные места, поэтому выбирайте участок с хорошей освещенностью. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо дренированной. Избегайте посадки помидоров на местах, где ранее выращивались другие растения семейства пасленовых, так как это может привести к заболеваниям и уменьшению урожая.

Ещё один важный момент — это подготовка почвы. Помидоры не любят кислую почву, поэтому перед посадкой рекомендуется добавить известь или доломитовую муку. Также полезно внести компост или перегной для улучшения плодородия почвы.

При посадке помидоров необходимо учитывать и расстояние между растениями. Они нуждаются в достаточном пространстве для роста и развития корневой системы. Рекомендуемое расстояние между кустами — около 50 см, а между рядами — около 70 см.

Также стоит обратить внимание на правильную подготовку рассады перед посадкой. Она должна быть здоровой и сильной, с развитой корневой системой. Перед высадкой рассады в грунт, ее необходимо закаливать, постепенно привыкая к новым условиям. Это поможет растениям лучше перенести пересадку и укорениться в новом месте.

Кроме того, помидоры не любят переувлажнения и пересыхания почвы. Поэтому важно следить за режимом полива. Рекомендуется поливать растения утром или вечером, избегая попадания воды на листья. Также полезно мульчировать почву вокруг растений, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.