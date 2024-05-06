Маникюр с горячим маслом: пять преимуществ и инструкция по проведению процедуры

Горячий масляный маникюр: роскошный уход для ногтей, не выходя из дома

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Заботитесь о здоровье своих ногтей? Хотите сохранить кутикулу мягкой и гладкой? Попробуйте маникюр с горячим маслом! Это роскошная и эффективная процедура, которая питает ногти и кожу рук. Портал stylecraze.com расскажет о том, как сделать этот маникюр прямо у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся

Подсолнечное и касторовое масла

Миндальное масло

Масло чайного дерева

Капсулы с витамином Е

Инструкция по проведению процедуры

Смешайте все ингредиенты и подогрейте в микроволновке. Добавьте витамин Е, но убедитесь, что масло не слишком горячее. Погрузите ногти в смесь и дайте ей полностью остыть. Затем помассируйте руки и тщательно вымойте их.

Преимущества маникюра с горячим маслом

Замедляет старение ногтей. Улучшает кровообращение и здоровье кожи. Решает проблемы кожи и улучшает текстуру кутикулы. Убирает заусенцы и способствует быстрому росту ногтей. Улучшает гибкость запястий и кистей рук.

Попробуйте горячий масляный маникюр уже сегодня и наслаждайтесь здоровыми и красивыми ногтями каждый день!

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