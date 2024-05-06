Пушистый утилизатор и борец за природу: почему кошки любят есть пластик

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Ветеринары рассказали, почему кошки любят есть пластик

1:12
Зоосфера » Кошки

Временами владельцы кошек замечают, что их любимцы с увлечением жуют различные пластиковые предметы. Давайте попытаемся понять причины такого поведения.

Ветеринары рассказали, почему кошки любят есть пластик
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Запах еды

Одной из главных причин, по которой кошки могут интересоваться пластиком, является запах пищи, исходящий от пластикового изделия. В таких случаях, чтобы предотвратить попытки съесть несъедобные предметы, достаточно регулярно убирать остатки пищи и использовать крытые мусорные ведра.

Текстура

Иногда кошек привлекает не запах, а мягкая и приятная текстура пластика, который может доставлять им удовольствие при укусах.

Игровое поведение

Пластиковая крышка от бутылки в воображении кошки может превратиться в живую мышь. Во время такой игры кошка может даже попытаться попробовать пластик на вкус, как настоящую добычу. Чтобы избежать этого, предложите кошке безопасные игрушки.

Недостаток питательных веществ

Если кошка ощущает дефицит витаминов или минералов, которые ей не удается получить из обычного рациона, она может пытаться найти нужные вещества в несъедобных объектах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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