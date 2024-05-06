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ИИ-истребитель VISTA впечатлил военных: самолёт совершил автономный полет на базе ВВС США

Истребитель VISTA прошёл испытания на базе ВВС США "Эдвардс" с участием ИИ

1:12
Наука

На американской военной базе "Эдвардс" успешно проведены испытания истребителя X-62A (модифицированного F-16), управляемого искусственным интеллектом. В испытаниях принимал участие глава ВВС США Фрэнк Кендалл.

Истребитель VISTA прошёл испытания на базе ВВС США "Эдвардс" с участием ИИ
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Истребитель VISTA продемонстрировал способность к выполнению высокоскоростных манёвров и управлению в воздушном бою. Особенно важно, что ИИ смог подойти на близкое расстояние к пилотируемому F-16. После испытаний Кендалл выразил доверие к возможности использования ИИ для управления вооружением, хотя это вызывает беспокойство среди экспертов и гуманитарных организаций. Тем не менее, подчеркнуто, что человеческий контроль над вооружением будет сохранён, сообщает SecurityLab.

ВВС США планируют к 2028 году создать флот из более чем 1000 беспилотных военных самолётов с ИИ. Это связано не только с безопасностью и стратегической необходимостью, но и с экономическими факторами, учитывая проблемы с программой F-35 и возможный конфликт с Китаем.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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