Даже не платили за работу: стилист рассказал о поведении Пугачёвой и Киркорова

Бесплатный труд для звезд: откровения стилиста Пугачевой и Киркорова

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Джордж Ровалс, стилист, который долгое время работал с известными российскими артистами Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, сделал сенсационное заявление о том, что его работа не была материально компенсирована этими звездами.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам Ровалса, он работал за "спасибо", надеясь на признание и карьерный рост. В интервью для "Московского комсомольца" он открыто признал, что Пугачева и Киркоров никогда не платили за его труд.

Эта информация вызывает общественное возмущение и обсуждение моральных и этических аспектов такого поведения, особенно в контексте растущего внимания к правам и оплате труда в креативных профессиях.