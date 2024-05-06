Даже не платили за работу: стилист рассказал о поведении Пугачёвой и Киркорова

Джордж Ровалс, стилист, который долгое время работал с известными российскими артистами Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым, сделал сенсационное заявление о том, что его работа не была материально компенсирована этими звездами.
По словам Ровалса, он работал за "спасибо", надеясь на признание и карьерный рост. В интервью для "Московского комсомольца" он открыто признал, что Пугачева и Киркоров никогда не платили за его труд.
Эта информация вызывает общественное возмущение и обсуждение моральных и этических аспектов такого поведения, особенно в контексте растущего внимания к правам и оплате труда в креативных профессиях.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.