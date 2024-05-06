РИА Новости: ХАМАС готов продолжить освобождение заложников

ХАМАС готов выпустить израильских заложников в обмен на прекращение огня

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РИА Новости сообщают со ссылкой на свои источники, что ХАМАС на первом этапе согласился освободить 33 израильских заложника в рамках 42 дней, следует из документа, поступившего журналистам редакции.

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее Израиль заявлял о намерении полностью зачистить Сектор Газа и в том числе город Рафах, где сосредоточены более 1 миллиона палестинцев. Штурм города станет настоящей гуманитарной катастрофой. Действия Израиля уже спровоцировали небывалую волну антисемитизма и уже вызвали осуждение даже у союзников сионистского режима.