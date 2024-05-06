РИА Новости: ХАМАС готов продолжить освобождение заложников

РИА Новости сообщают со ссылкой на свои источники, что ХАМАС на первом этапе согласился освободить 33 израильских заложника в рамках 42 дней, следует из документа, поступившего журналистам редакции.
Ранее Израиль заявлял о намерении полностью зачистить Сектор Газа и в том числе город Рафах, где сосредоточены более 1 миллиона палестинцев. Штурм города станет настоящей гуманитарной катастрофой. Действия Израиля уже спровоцировали небывалую волну антисемитизма и уже вызвали осуждение даже у союзников сионистского режима.
Шар из петунии - это красивое и оригинальное украшение для сада или балкона. Он привлекает внимание своей необычной формой и яркими цветами. Формирование шара из петунии не требует особых навыков и может быть выполнено даже начинающим садоводом.