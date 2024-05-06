Водный транспорт в Санкт-Петербурге: расписание и цены рейсов теплоходов

В Петербурге запущены речные трамвайчики

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

На маршруте между Речным вокзалом и причалом у Зимнего дворца теперь работают теплоходы компаний "Метеор" и "Грифон". Это позволит жителям и гостям города перемещаться между Невским районом и центром без пробок.

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В день предусмотрено всего два рейса: утренний отправляется в 8:30 с Речного вокзала, а вечерний — в 19:40 с Эрмитажа. Путешествие с остановкой на Арсенальной набережной занимает до 45 минут.

Двухнедельное тестирование маршрута в сентябре 2023 года показало, что теплоходы перевезли более 400 пассажиров, делая это направление особенно популярным. Теплоход "Метеор" вмещает до 120 пассажиров.

Новый водный маршрут почти полностью дублирует зеленую линию метро от "Пролетарской" до "Василеостровской", но уступает поезду в скорости и стоимости. Стоимость проезда составляет 150 рублей за маршрут с одной остановкой и 300 рублей — с двумя, в то время как поездка в метро обойдется в 49 рублей и займет всего 20 минут.

На данный момент горожане считают новый водный маршрут скорее развлечением для туристов, нежели эффективным средством общественного транспорта.

Петербуржец Алексей выразил мнение, что лучше было бы запустить несколько мелких судов для обеспечения большей регулярности, а не ограничиваться одним рейсом в день.