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ВТБ прогнозирует скачок спроса на льготную ипотеку в мае-июне 2024 года: подробности и последствия

Банкиры ожидают аномального роста спроса на льготную ипотеку

1:37
Недвижимость » Аналитика

ВТБ предвидит аномальный рост спроса на массовую льготную ипотеку в мае и июне. Это происходит на фоне замедления рынка ипотеки, вызванного высокой ключевой ставкой, увеличенным первоначальным взносом и строгой политикой управления рисками Центрального банка. По данным начала года, выдача ипотеки упала почти на 20% по сравнению с прошлым годом, но в ближайшие два месяца ситуация должна измениться.

Банкиры ожидают аномального роста спроса на льготную ипотеку
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Сергей Бабин, начальник управления по ипотечному кредитованию ВТБ, объясняет, что потенциальные заёмщики активизируются в преддверии завершения программы льготной ипотеки под 8% годовых, что может вызвать резкий рост спроса в мае и июне. За первое полугодие 2024 года ожидается выдача ипотек на сумму 2,8 трлн рублей, хотя во втором полугодии спрос предположительно снизится.

В апреле банки выдали жилищные кредиты на сумму 455 млрд рублей, что на 2% больше, чем в марте, но на 20% меньше, чем в апреле прошлого года. С начала года объём выданных ипотек достиг 1,5 трлн рублей.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, заявила, что безадресная льготная ипотека будет завершена в июле 2024 года, хотя в регионах с низким спросом на жилье программа может быть сохранена, как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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