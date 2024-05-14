Устраивайтесь поудобнее: эта болезнь может возникнуть из-за неудобной посадки за рулем

Врач Лычагин: неудобная поза за рулем приводит к хронической тазовой боли

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Продолжительное нахождение в неудобной позиции при управлении автомобилем может вызвать серьезные заболевания, предостерегают медицинские специалисты.

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Заболевания, такие как хроническая боль в области таза и миофасциальный синдром, часто являются результатом недооценки водителями необходимости поддерживать корректное положение тела.

Врач-уролог и эндокринолог Андрей Лычагин отмечает, что сидение слишком близко к рулю и недостаточное сгибание рук могут вызывать напряжение в мышцах спины, что, в свою очередь, влияет на нервные окончания, направленные в область малого таза.

Это может привести к синдрому хронической тазовой боли, при котором водители страдают от постоянных интенсивных болей в тазу. Дальнобойщики и другие водители, много времени проводящие за рулем, иногда ошибочно связывают эти боли с простатитом.

Другими проблемами, связанными с неправильной посадкой, являются миофасциальные боли, вызывающие острую боль в мышцах около позвоночника.

Для предотвращения этих недугов врачи советуют водителям настроить максимально комфортное сиденье, использовать специальные массажные устройства для стимуляции кровообращения, поддерживать достаточное расстояние до руля для сохранения полусогнутого положения рук и регулярно делать перерывы в длительных поездках для разминки мышц и позвоночника.