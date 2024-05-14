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Камила Валиева станет участницей шоу Татьяны Навки впервые после объявления о дисквалификации

Валиева впервые после дисквалификации примет участие в ледовом шоу

1:20
Спорт

Молодая российская фигуристка Камила Валиева, вскоре после объявления о её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, примет участие в гастролях знаменитого шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила" в Сочи.

Валиева впервые после дисквалификации примет участие в ледовом шоу
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По информации, опубликованной пресс-службой Navka Show в социальных сетях, мюзикл на льду "Руслан и Людмила" пройдет в период с 12 июня по 2 октября, а конкретные даты будут объявлены позже.

В составе участников шоу, помимо Камилы Валиевой, будут выступать такие известные фигуристы, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Максим Ковтун и Морис Квителашвили.

Эти гастроли станут значимым событием в карьере Камилы Валиевой, особенно учитывая её дисквалификацию.

Последнее ее участие в подобных шоу состоялось 28 января в Санкт-Петербурге, за день до анонса результатов судебного заседания. Участие в шоу "Руслан и Людмила" предоставит Камиле возможность продемонстрировать свое искусство и восхитить публику в новом контексте, помогая ей сохранить интерес к фигурному катанию.

Камила Валиева - "Танцы на стёклах" Битва школ по фигурному катанию 2-й этап (21.10.2023) [4K DCI]
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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