Андрей Белоусов пообещал добиться победы в СВО с минимальными потерями

Андрей Белоусов в ходе обсуждения своей кандидатуры в Совете Федерации, обозначил приоритет в своей работе на посту министра обороны РФ.
Он обозначил ключевую задачу специальной военной операции — достижение победы с минимальными потерями среди личного состава. Для этого, по его мнению, необходимо использовать все эффективные и передовые ресурсы страны.
Несмотря на то, что Белоусов зарекомендовал себя как профессиональный экономист, а не как военачальник, он имеет глубокие познания в сфере технологий двойного назначения, а также способен к эффективному управлению в интересах государства большими финансовыми вложениями.
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