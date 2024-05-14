Андрей Белоусов пообещал добиться победы в СВО с минимальными потерями

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Андрей Белоусов в ходе обсуждения своей кандидатуры в Совете Федерации, обозначил приоритет в своей работе на посту министра обороны РФ.

Фото: kremlin.ru by Сергей Гунеев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0.

Он обозначил ключевую задачу специальной военной операции — достижение победы с минимальными потерями среди личного состава. Для этого, по его мнению, необходимо использовать все эффективные и передовые ресурсы страны.

Несмотря на то, что Белоусов зарекомендовал себя как профессиональный экономист, а не как военачальник, он имеет глубокие познания в сфере технологий двойного назначения, а также способен к эффективному управлению в интересах государства большими финансовыми вложениями.