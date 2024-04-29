Новый вагон-спа в туристическом поезде: путешествие с сауной по России

Туристический поезд с сауной впервые запустят в России

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России скоро запустят первый туристический поезд, оснащённый сауной. Об этом объявила "Федеральная пассажирская компания". Спа-вагон, включающий инфракрасную сауну, душевые и зону отдыха, будет частью модернизированного поезда "Жемчужина Кавказа". В спа-вагоне сможет одновременно находиться до шести человек, а минимальное время пребывания составит полтора часа. Записаться на посещение финской бани нужно будет заранее.

Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для удобства пассажиров в поезде предусмотрены услуги стирки и глажки белья, которые можно заказать у проводника. Также в составе появится ресепшен, а дизайн интерьера каждого вагона будет отражать культуру одной из республик, через которые проходит маршрут.

Поезд будет следовать по маршруту из Москвы через Ростов-на-Дону, Майкоп, Владикавказ, Грозный, Дербент, Махачкалу до Нальчика и обратно, совершив в 2024 году 21 рейс. Первый рейс запланирован на 26 апреля, а продолжительность пути составит от шести до семи дней.

Отдельный рейс для жителей Тюмени намечен на 8 мая.