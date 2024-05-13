Как незаконная перепланировка может привести к запрету на выезд за границу

Неавторизованные изменения жилых помещений могут привести к запрету на выезд за границу для владельца квартиры, сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству "Прайм".
Кудерко объяснила, что согласно закону об исполнительном производстве, среди прочего, возможно наложение запрета на выезд из страны. Должники часто узнают о таком запрете только во время прохождения таможенного контроля.
"Особенно коварно то, что о наложении такой меры должник может и не знать, если не получил в руки соответствующее постановление от пристава", — отметила адвокат.
По словам Кудерко, это касается не только финансовых долгов, но и обязанностей, не связанных с деньгами, таких как восстановление первоначального состояния квартиры, аннулирование нелегальной перепланировки.
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