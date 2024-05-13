Ученые нашли способ точнее предсказывать извержения вулканов

Процессы в бассейнах магмы указывают на близость вулканического взрыва

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета разработали более точные методы прогнозирования вулканических извержений, анализируя процессы в глубоких магматических резервуарах. Результаты их работы опубликованы в журнале Science Advances.

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Ученые изучили извержения в различных странах, включая США, Новую Зеландию, Россию, Японию, Аргентину, Чили, Никарагуа, Сальвадор и Индонезию, чтобы лучше понять механизмы одних из наиболее опасных природных явлений.

Собрав данные, команда провела компьютерное моделирование, воспроизводя сложные процессы движения и накопления магмы в недрах Земли.

Они обнаружили, что величина и частота извержений связаны с временем, необходимым для формирования магмы на глубине 10-20 км, а также с размерами магматических резервуаров.

Результаты показали, что хотя большие резервуары могут способствовать сильным извержениям, очень крупные из них рассеивают тепло, замедляя процесс плавления породы.

Таким образом, размер резервуара определяет масштаб извержений, причем существует оптимальный размер для максимально взрывных извержений.

Исследование также выявило, что извержения редко происходят изолированно, они часть повторяющегося цикла.

Кроме того, изверженная магма часто богата кремнеземом, что увеличивает ее вязкость и взрывоопасность, делая извержения более мощными.