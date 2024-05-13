Правительство поддержало увеличение выплат по ОСАГО до 200 тысяч рублей — но есть нюанс

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РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников

2:03
Страхование

Компенсация по ОСАГО в случаях, когда аварии регистрируются без участия полиции, может быть повышена с 100 тысяч до 200 тысяч рублей, если ДТП оформляются по Европротоколу. Законопроект, предусматривающий такие изменения, уже внесён в Госдуму и получил одобрение от правительства РФ, сообщает РИА Новости. 

РСА: увеличение выплат по ОСАГО может активизировать деятельность мошенников
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under public domain

Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) отметили, что увеличение размера выплат может усилить деятельность мошенников, которые уже и так весьма активны в этом сегменте.

По мнению союза, поддержка идеи расширения и популяризации Европротокола. есть Вместе с тем, предостерегают в РСА, без эффективных мер по борьбе с подачей недостоверных данных о ДТП, повышение лимита выплат может способствовать увеличению мошенничества. В настоящее время уже работают сервисы, которые помогают уменьшить риски мошенничества, такие как приложения для неизменяемой фотофиксации места ДТП (например, «Помощник ОСАГО», «ДТП. Европротокол», сервис на платформе Госуслуги.Авто). С их помощью лимит страховой выплаты может достигать 400 тысяч рублей, если между участниками ДТП нет разногласий.

Ежемесячно фиксируется до 20 тысяч таких случаев с помощью указанных приложений, отмечают в РСА.

Союз также подчеркивает, что, несмотря на существующие сервисы, рост числа мошеннических действий продолжает оставаться проблемой, поэтому важно дополнить данные о ДТП более объективной информацией. В частности, это требует упрощения доступа страховщиков к данным с дорожных камер и другой информации о дорожной ситуации, что необходимо для более эффективного решения вопросов по страховым выплатам.

Ранее индийский регулятор отозвал страховку у 12 российских нефтяных танкеров.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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