Избыточный вес и здоровье: как достичь идеальной формы с учетом гормонального баланса

Как предотвратить возвращение лишних килограммов

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избыточный вес несет с собой различные нарушения в работе организма, поделилась диетолог Лилия Стародубцева. Она подчеркнула, что люди с лишним весом редко бывают полностью здоровыми. Считать процесс снижения веса простым механическим действием уже не подходит. Это скорее комплексная перестройка организма, в результате которой человек избавляется от причин лишнего веса и достигает гормонального баланса.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Стародубцева подчеркнула важность анализа состояния организма и выявления причин избыточного веса. От функционирования желудочно-кишечного тракта до работы щитовидной железы — все это имеет значение. Она отметила, что правильное питание, восстановление дефицитов и устранение патогенной микрофлоры способствуют наилучшим результатам.

Специалист подчеркнула, что ключевым моментом является восстановление гормонального баланса. Она предложила комплексный подход к проблеме, включающий мягкое очищение организма, коррекцию питания с учетом нормализации гормонального фона и восполнение дефицитов. По ее мнению, цифры на весах никогда не должны стать единственной целью; важнее стремиться к здоровой и счастливой жизни.



