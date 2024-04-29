Скоро мы сможем быстро обнаруживать гравитационные волны: учёные начали разработку новой системы

Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Космические события, такие как столкновения черных дыр и нейтронных звезд, вызывают гравитационные волны, которые можно регистрировать на Земле.

Фото: NASA is licensed under public domain

Система раннего оповещения, разрабатываемая обсерваториями LIGO, Virgo и KAGRA, позволит астрономам получать уведомления о таких волнах всего через 30 секунд после их обнаружения, что обеспечивает возможность наблюдения за последующим излучением. Детекторы гравитационных волн, имеющие форму буквы L, анализируют интерференционные картины световых лучей для точного измерения, сообщает SecurityLab.

В Университете Миннесоты разрабатывается усовершенствованная система оповещения, которая будет также анализировать форму и изменения во времени сигналов, помогая определить свойства объектов, вызывающих гравитационные волны. Это улучшит детектирование волн от столкновений, позволяя точно определять их местоположение для дальнейших исследований.

Вопросы о формировании нейтронных звезд и черных дыр остаются открытыми, а следующий цикл наблюдений в LIGO запланирован на февраль 2025 года.