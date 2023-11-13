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Олег Володин

MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всеми миру

2:51
Экономика

Китайское правительство и инвесторы увеличивают покупки золота как перед войной или всемирным обвалом валют — к такому выводу пришли эксперты Military Time.

MT: Китай начал "сумасшедшую скупку" золота по всеми миру
Фото: REX/Shutterstock

Даже в условиях всеобщей финансово-политической турбулентности Поднебесная выделяется количеством подобных сделок, причем даже деловые издания употребляют эпитет "сумасшедшая скупка золота".

Плотно сидящий в "первой тройке" покупателей золота Пекин усилил скупку драгоценного металла посредством частных компаний.

Китай скупает практически всё, что предлагают, иной раз на грани ценового порога и с помощью полулегальных продавцов.

При этом Китай не оставляет золото на хранении в третьих странах, а в полном объёме вывозит его к себе. Видимо, чтобы не получилось как с Германией — чей золотой запас "вроде есть", но США его слитками и монетами "не отдают".

В топе покупателей (правда, с куда меньшими объемами) оказались:

  • Турция,
  • Россия,
  • Индия,
  • Саудовская Аравия,
  • большинство стран БРИКС.

Аудиторы отмечают, что уже в начале 2023 года китайцы приобрели 554 тонны — это на 16,37% больше, чем всё купленное Пекином золото в прошлом году.

  1. Также срочно разрабатываемые золотые прииски могут прибавить к золотым запасам Китая ещё примерно 27%.
  2. По данным WGC, Китай держит 30 000 тонн золота в собственности и управлении коммерческих структур.

По сути так Пекин диверсифицирует свои финансовые резервы, добавляя в "корзину" драгоценный металл.

Швейцарские аудиторы добавили, что "часто представители (Китая) берут кредиты под золото, с таким обеспечением их дают все. И на эти деньги снова скупают золото".

Вполне возможно, что существует какая-то договоренность или "сакральное знание" в рамках ШОС или БРИКС+ о скором обвале ведущих мировых валют или переформатировании валютного рынка планеты, рассуждают западные эксперты.

"Если не упадут другие валюты и не будет войны — зачем Китаю столько золота?"- задаются они логичным вопросом.

Обсуждаемым вариантом причины скупки Китаем золота также является подготовка "к силовому решению тайваньского вопроса и "жесточайшим в истории Земли санкциям за него" (интересно, что же такого "жесточайшего" может сделать с Китаем его должник — Запад?).

Хотя КНР может и перестраховываться в преддверии крупной региональной или нескольких крупных войн.

Во время которых, как показала мировая история, именно золото становится "предсказуемым и востребованным платёжным средством с максимально твердыми рыночными гарантиями".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы кнр китай си цзиньпин
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