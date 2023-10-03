В ЦБ рассказали, что для получения прибыли от вложений в золото нужно запастись терпением

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вложения в золото могут быть выгодными и доходить до 60%, однако от инвестора такой способ получения дохода требует большого терпения. Об этом рассказал эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.

Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт объяснил, что в среднем рентабельность от вложений в долгосрочной перспективе в золото равна 50-60%, а если в мире случатся масштабные катаклизмы типа пандемии, этот показатель может быть ещё выше.

Однако при краткосрочном горизонте (длиной около года) рентабельность от вложений в драгметаллы будет намного ниже, достигая максимум 15%, пишет Газета.Ru.

"Для быстрого заработка и спекуляций вариант с инвестициями в золото не подходит. Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять-десять", — объяснил Евтеев.

Что касается вариантов вложения в драгоценные металлы, наибольшую выгоду показывает покупка золотых слитков, которые при этом важно аккуратно хранить, чтобы цена их последующей продажи осталась высокой, добавил эксперт.

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