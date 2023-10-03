Вложения в золото могут быть выгодными и доходить до 60%, однако от инвестора такой способ получения дохода требует большого терпения. Об этом рассказал эксперт отдела развития финансового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.
Эксперт объяснил, что в среднем рентабельность от вложений в долгосрочной перспективе в золото равна 50-60%, а если в мире случатся масштабные катаклизмы типа пандемии, этот показатель может быть ещё выше.
Однако при краткосрочном горизонте (длиной около года) рентабельность от вложений в драгметаллы будет намного ниже, достигая максимум 15%, пишет Газета.Ru.
"Для быстрого заработка и спекуляций вариант с инвестициями в золото не подходит. Размещение своих средств в любой драгметалл лучше планировать с дальним горизонтом, лучше лет на пять-десять", — объяснил Евтеев.
Что касается вариантов вложения в драгоценные металлы, наибольшую выгоду показывает покупка золотых слитков, которые при этом важно аккуратно хранить, чтобы цена их последующей продажи осталась высокой, добавил эксперт.
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