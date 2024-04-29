Китайская BYD устанавливает рекордные цены на экспорт своих электромобилей, несмотря на опасения Запада

Американские и европейские политики выражают опасения по поводу потенциального разрушения их автоиндустрий из-за дешевых китайских электромобилей. Однако крупнейший китайский производитель электромобилей BYD, вопреки ожиданиям, значительно увеличил экспортные цены, в некоторых случаях втрое превышающие внутренние.
Это делается с целью получения большой прибыли, которую компания не может обеспечить на внутреннем рынке из-за жесткой конкуренции. В Германии, например, компактный электрокроссовер BYD Atto 3 продается по цене, в два раза превышающей его стоимость в Китае.
BYD и другие китайские производители электромобилей также стремятся избавиться от стигмы дешевых китайских товаров, разрабатывая бренды и сохраняя высокую стоимость перепродажи. Эти высокие наценки также подчеркивают значительные преимущества в стоимости, которые имеет китайская автомобильная промышленность перед зарубежными конкурентами.
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