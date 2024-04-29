Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной
Шашлык из курицы в маринаде на минералке: получается вкусным и мягким
Без забот: эти кустарники будут не сильно требовательны
Тренер рассказала о пользе йоги для женщин во время беременности и после нее
Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"
Почему не стоит есть овсянку на завтрак: к каким проблемам она приводит

Овсяная каша вымывает кальций из костей

1:09
Здоровье

Овсянка является распространенным продуктом для завтрака. Однако стоит знать, почему не стоит есть овсянку каждый день.

Овсяная каша вымывает кальций из костей
Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему вредно часто есть овсянку на завтрак

Вред овсянки заключается в том, что крупа содержит фитиновую кислоту, которая обладает свойством выводить минералы из организма.

Если вы едите овсянку по утрам или во время других приемов пищи каждый день, у вас может быть дефицит микроэлементов, например, кальция. Кроме того, избыток фитиновой кислоты приводит к вымыванию кальция из костей.

Овес содержит белок, называемый авенином. Это вещество может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей с непереносимостью. При непереносимости этого белка вы будете испытывать дискомфорт и даже боль в желудке после употребления овсянки.

Поскольку овес содержит много витаминов и минералов, которые благотворно влияют на нервную систему, кожу, волосы и нормализацию обмена веществ, вы можете включить его в свой рацион. Но ешьте не чаще 3 раз в неделю.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"
Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм
Россиянин напал на полицейского в самолете и получил условный срок
Чайная заварка будет полезна для садового участка
Учёные разработали математическую функцию для диагностики заболеваний мозга
"Росгосстрах": каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с укусом клеща
Как достичь длинных ногтей
Дизайнер рассказал, какие обои выбрать для маленькой кухни
Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников