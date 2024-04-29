Почему не стоит есть овсянку на завтрак: к каким проблемам она приводит

Овсяная каша вымывает кальций из костей

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овсянка является распространенным продуктом для завтрака. Однако стоит знать, почему не стоит есть овсянку каждый день.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachel Hathaway is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Почему вредно часто есть овсянку на завтрак

Вред овсянки заключается в том, что крупа содержит фитиновую кислоту, которая обладает свойством выводить минералы из организма.

Если вы едите овсянку по утрам или во время других приемов пищи каждый день, у вас может быть дефицит микроэлементов, например, кальция. Кроме того, избыток фитиновой кислоты приводит к вымыванию кальция из костей.

Овес содержит белок, называемый авенином. Это вещество может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей с непереносимостью. При непереносимости этого белка вы будете испытывать дискомфорт и даже боль в желудке после употребления овсянки.

Поскольку овес содержит много витаминов и минералов, которые благотворно влияют на нервную систему, кожу, волосы и нормализацию обмена веществ, вы можете включить его в свой рацион. Но ешьте не чаще 3 раз в неделю.