Житель Владивостока обвиняется в фиктивном ДТП для получения страховой выплаты на сумму 100 тысяч рублей

Мужчина из Владивостока украл 100 тысяч рублей через фиктивное ДТП

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прокуратура Приморья предъявила обвинение 31-летнему мужчине из Владивостока за совершение мошенничества в страховом секторе. По информации, предоставленной РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу, в результате мошеннической деятельности было украдено 100 тысяч рублей.

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Следствие установило, что с мая по июнь 2021 года подозреваемый, действуя по заранее разработанному соучастником плану, подал в страховую компанию поддельные документы о ДТП, в котором он якобы пострадал. Это позволило ему незаконно получить страховую выплату в размере 100 тысяч рублей.

Суд рассмотрит уголовное дело по этому факту. Второй участник преступления в настоящее время объявлен в розыск.