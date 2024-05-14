Житель Владивостока обвиняется в фиктивном ДТП для получения страховой выплаты на сумму 100 тысяч рублей

Прокуратура Приморья предъявила обвинение 31-летнему мужчине из Владивостока за совершение мошенничества в страховом секторе. По информации, предоставленной РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу, в результате мошеннической деятельности было украдено 100 тысяч рублей.
Следствие установило, что с мая по июнь 2021 года подозреваемый, действуя по заранее разработанному соучастником плану, подал в страховую компанию поддельные документы о ДТП, в котором он якобы пострадал. Это позволило ему незаконно получить страховую выплату в размере 100 тысяч рублей.
Суд рассмотрит уголовное дело по этому факту. Второй участник преступления в настоящее время объявлен в розыск.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя