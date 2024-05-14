В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов

После выбора типа домашнего питомца, важно также определиться с его полом.
Коты и кошки различаются как внешне, так и в поведении. Эксперты советуют тщательно изучить этот вопрос до приобретения животного.
Эстетика
Коты обычно крупнее кошек, что зачастую делает их более привлекательными. Это особенно заметно у породистых котов, у которых выражены характерные черты.
Стоимость кастрации
Кастрация обходится дешевле и безопаснее по сравнению со стерилизацией.
Преимущества для владельцев породистых котов
Владение котом породы позволяет участвовать в разведении и получать доход, не подвергая животное стрессу от частых беременностей и вскармливания котят.
Запахи
Без кастрации высока вероятность возникновения неприятных запахов в доме, но при уделении внимания этому вопросу можно избежать проблем.
Агрессия
Коты могут стать агрессивными в период половой активности, однако это поведение можно контролировать.
Заболевания
Коты чаще склонны к ожирению, что может привести к другим здоровьным проблемам.
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