В чем плюсы и минусы кота в качестве домашнего питомца: мнение экспертов

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

После выбора типа домашнего питомца, важно также определиться с его полом.

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Коты и кошки различаются как внешне, так и в поведении. Эксперты советуют тщательно изучить этот вопрос до приобретения животного.

Что важно знать перед покупкой кота?

Основные преимущества:

Эстетика

Коты обычно крупнее кошек, что зачастую делает их более привлекательными. Это особенно заметно у породистых котов, у которых выражены характерные черты.

Стоимость кастрации

Кастрация обходится дешевле и безопаснее по сравнению со стерилизацией.

Преимущества для владельцев породистых котов

Владение котом породы позволяет участвовать в разведении и получать доход, не подвергая животное стрессу от частых беременностей и вскармливания котят.

Недостатки котов:

Запахи

Без кастрации высока вероятность возникновения неприятных запахов в доме, но при уделении внимания этому вопросу можно избежать проблем.

Агрессия

Коты могут стать агрессивными в период половой активности, однако это поведение можно контролировать.

Заболевания

Коты чаще склонны к ожирению, что может привести к другим здоровьным проблемам.