Временные изменения в сроках обработки виз в Визовом центре Италии: что нужно знать

Обработка заявлений на визу в Италию может занять до 45 дней

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В соответствии с данными, размещенными на сайте Визового центра Италии (VMS), период рассмотрения заявлений на визу может продлиться до 45 дней из-за "организационных и технических сложностей", детали которых не разглашаются.

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VMS, официальный представитель итальянского посольства в России, занимается приемом документов для виз и выдачи паспортов. Путешественникам следует принять во внимание эти временные изменения при планировании поездок.

Также из-за запланированных технических работ обработка визовых заявлений, включая биометрию, будет приостановлена с 9:00 до 10:00 15 мая 2024 года. Заявители могут изменить или перенести свои визовые запросы через официальный сайт центра или по контактному телефону +7 495 990 7500.