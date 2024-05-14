Ошибки за рулём, которые могут стоить вам жизни: узнайте, как избежать

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Как правильно держать руль: советы для водителей

1:10
Авто

Правильное удержание руля играет ключевую роль в безопасности и контроле над автомобилем. Неправильное положение рук может привести к аварии, так как затрудняет маневрирование и замедляет реакцию в чрезвычайных ситуациях.

Как правильно держать руль: советы для водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Распространённые ошибки включают удержание руля одной рукой, неправильное расположение рук в верхней части рулевого колеса, а также захват руля изнутри или сгибание больших пальцев внутрь.

Рекомендуется держать руки на руле в позиции "3 и 9" или "2 и 10" часов, что обеспечивает оптимальный контроль и быструю реакцию. Важно избегать излишне крепкого хвата, который может привести к быстрой усталости и снижению чувствительности к управлению автомобилем.

Кроме того, необходимо помнить о безопасности в случае срабатывания подушки безопасности: неправильное положение рук может привести к травмам при активации подушки. Правильное положение тела и рук поможет избежать быстрого утомления и повысить точность управления автомобилем, делая вождение более безопасным и комфортным.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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