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Питательные принципы для успешного питания после 40: советы диетолога

Советы по питанию после 40: рекомендации специалиста по питанию

1:23
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После 40 лет организм подвержен процессам, на которые трудно повлиять, даже при помощи опытного специалиста. Снижение скорости обмена веществ увеличивает риск быстрого набора веса, который трудно сбросить без коррекции питания. Поэтому мы проконсультировались с диетологом и собрали основные правила питания для тех, кто приближается к этому возрасту.

Советы по питанию после 40: рекомендации специалиста по питанию
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Цельнозерновые продукты: добавьте в рацион цельнозерновые продукты, такие как гречка, овсянка, киноа и полба. Они помогают поддерживать вес в норме, снижая чувство голода и желание употреблять вредные перекусы.

2. Белки: с увеличением возраста снижается выработка коллагена, и организму требуется больше белка для правильной работы всех систем. Обогащайте рацион греческим йогуртом, морепродуктами, орехами и курицей, при этом следите за размерами порций и общим количеством калорий.

3. Избегайте "пустой" еды: избегайте перекусов нездоровыми снеками и фастфудом. Употребление простых углеводов и большого количества сахара может привести к набору веса и негативным изменениям в организме. Контролируйте количество употребляемых фруктов, чтобы избежать резких изменений уровня сахара в крови.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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