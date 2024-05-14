Открытые книжные полки в доме — источник смертоносной энергии Ша-ци, предупредила эксперт по фэншуй

Неправильное размещение книжных полок в доме чревато проблемами для жильцов, предупредила эксперт по фэншуй и бацзы, астролог, таролог Елена Скуратова. Она дала Москве 24 несколько советов на эту тему.
Предметы мебели, и книжные полки в том числе, зависимости от их формы и цвета, соответствуют одному из пяти первоэлементов — Дереву, Огню, Земле, Металлу или Воде, каждый из которых ответственен за свой сектор в жилище, объяснила специалист.
"Размещение полок с книгами в "неправильных" секторах чревато для жильцов застоем в интеллектуальных делах, образовании и саморазвитии, а также повышением стресса и конфликтности", — уточнила она.
Полки Земли — квадратные или прямоугольные жёлтые. Их лучше повесить на северо-востоке и юго-западе квартиры.
Полки Воды — чёрные или синие замысловатой формы. Оптимальное место для них — север.
"Полки округлой формы и белого либо золотистого цвета связаны с элементом Металл. Для них самые благоприятные сектора в доме — западный или северо-западный, худшие — восточный и юго-восточный", — добавила Скуратова.
Ни в коем случае не используйте открытые полки, на которых книги стоят не за дверцами или стёклами, призвала она — такая литература становится источником смертоносной энергии Ша-ци, противоположной прекрасной энергии роста, богатства и процветания Шэн-Ци.
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