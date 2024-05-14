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Открытие выставки "Русские Конструкторы" в центральном музее вооружённых сил РФ

Выставка "Русские конструкторы" открылась к Дню Победы в Москве

1:56
Туризм

Накануне празднования Дня Победы в Центральном музее Вооружённых сил РФ открытие выставки "Русские конструкторы" организовано издательским домом "Аргументы и факты". Экспозиция посвящена достижениям учёных, инженеров и изобретателей, сообщает сайт aif. ru.

Выставка "Русские конструкторы" открылась к Дню Победы в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Свердлов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Россия всегда славилась своими талантливыми людьми. Одержимые идеей, они не останавливались, пока не доводили её до идеала.

Их новаторские изобретения зачастую опережали своё время. Примером этому служат экранопланы Ростислава Алексеева. Некоторые разработки, как винтовка Мосина, прослужили долгие годы после смерти их создателей, став символом русской военной истории.

Легендарными стали и другие разработки, такие как штурмовик Ил-2 Сергея Ильюшина, самый массовый самолёт в мировой истории, и ракетный комплекс "Авангард", созданный Гербертом Ефремовым.

Не все создатели этих изобретений известны широкой публике. Некоторые предпочли остаться в тени, полагая, что их работы скажут за них всё. Другие были скрыты засекреченностью своей деятельности. Именно поэтому "Аргументы и факты" запустили серию публикаций "Русские конструкторы", чтобы почтить их вклад.

Выставка, как отмечает Юлия Шигарева, редактор отдела культуры, является своеобразным "первым томом" энциклопедии русских гениев и призвана укрепить патриотический дух, подчеркивает Владимир Лукин, заместитель директора музея.

Экспозиция будет работать с 9 по 31 мая, при этом 9 мая вход в музей будет бесплатным. Музей открыт с среды по пятницу с 10:00 до 17:00, в выходные с 11:00 до 19:00, понедельник и вторник — выходные.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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