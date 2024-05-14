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Квартальная прибыль выросла на 60%: немецкий концерн Rheinmetall отчитался о доходах

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о росте квартальной прибыли на 60%

1:01
Экономика

В первом квартале этого года операционная прибыль немецкого концерна военно-промышленного комплекса Rheinmetall выросла на 60%, достигнув €134 млн.

Немецкий концерн Rheinmetall заявил о росте квартальной прибыли на 60%
Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Продажи и объем заказов также увеличились: продажи поднялись на 16% до €1,6 млрд, а заказы на 43%, до €40,2 млрд. Это рост связан с усилением сотрудничества с Вооруженными силами Германии и их партнерами, в том числе поддержкой Украины, сообщает ТАСС.

Глава концерна Армин Паппергер подчеркнул, что продукция Rheinmetall востребована для удовлетворения возросшего спроса на военную технику.

По информации Handelsblatt, в 2024 году Rheinmetall может произвести больше артиллерийских снарядов, чем оборонная промышленность США, значительно увеличив производство по сравнению с предыдущими годами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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