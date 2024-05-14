Ваша кошка ведет себя необычно: 3 тревожные причины, почему она игнорирует лоток

Почему кошка перестала ходить в лоток: эксперты назвали самые очевидные причины

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Никому не понравится тот факт, что кошка перестала справлять нужду в специально отведенные для этого места.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Это может привести к возникновению неприятных запахов в доме.

К тому же, очистить некоторые поверхности бывает непросто, подчеркивают специалисты. Поэтому важно выяснить причину, по которой кошке больше не нравится её лоток.

Что важно знать

Гигиена

Необходимо помнить, что кошки очень ценят чистоту. Они считаются одними из самых чистоплотных животных. Поэтому лоток нужно не только регулярно чистить, но и тщательно мыть.

Здоровье

Важно осознавать, что кошки также могут страдать от различных заболеваний. Некоторые из них могут быть очень серьезными.

Например, при мочекаменной болезни кошка может не успевать добраться до лотка вовремя. В таких случаях задержка может быть опасна, так как заболевания этого типа могут быть крайне серьезными.

Метки

Если кошки не стерилизованы, существует риск того, что они будут метить территорию в доме. Такое поведение характерно как для кошек, так и для котов.