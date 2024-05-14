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Правда, что крупные плоские луковицы гладиолусов не гадятся для посадки?

Разбираемся в одном утверждении при посадке гладиолусов

2:09
Садоводство » Цветы

Гладиолусы — это красивые и популярные цветы, которые часто используются для украшения садов и букетов. Они имеют разнообразную цветовую гамму и могут радовать глаз своими яркими и сочными оттенками. Однако, существует множество мифов и слухов о гладиолусах, которые могут сбивать с толку садоводов и любителей цветов.

Разбираемся в одном утверждении при посадке гладиолусов
Фото: commons.wikimedia.org by Mariluna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из таких мифов — это утверждение о том, что крупные плоские луковицы гладиолусов не гадятся для посадки. Но действительно ли это так?

Для начала, давайте разберемся, что такое "гадящиеся" луковицы. Это означает, что луковица содержит вредные вещества, которые могут негативно влиять на рост и развитие растения. Такие луковицы не только не дают хороших цветов, но и могут привести к гибели растения.

Теперь вернемся к гладиолусам. Как правило, у них есть два типа луковиц — крупные плоские и маленькие круглые. Крупные плоские луковицы обычно считаются более красивыми и дорогими, поэтому многие садоводы предпочитают их. Однако, некоторые люди считают, что они не подходят для посадки, так как могут "гадиться".

На самом деле, это не совсем верно. Как и любые другие растения, гладиолусы могут страдать от различных болезней и вредителей. Но это не зависит от размера или формы луковицы. Главное — правильно подготовить почву и обеспечить растению необходимые условия для роста и развития.

Кроме того, крупные плоские луковицы гладиолусов могут быть даже более здоровыми, чем маленькие круглые. Они имеют больше питательных веществ и могут дать более крепкое и красивое растение. Также, они обычно имеют больше боковых луковиц, что позволяет получить больше цветов.

Конечно, если вы заметили, что луковица имеет признаки болезни или повреждения, то лучше не рисковать и выбросить ее. Но это касается любых луковиц, а не только гладиолусов.

Гладиолусы от и до - подготовка и посадка луковиц
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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