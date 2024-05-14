Live Science: 3 человека заразились инфекциями, устойчивыми к лекарствам, при лечении рассеянного склероза и артрита стволовыми клетками

При лечении стволовыми клетками, пациенты заразились Mycobacterium abscessus

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По сообщению Live Science, 3 человека заразились инфекциями, которые устойчивы к лекарствам. Произошло это при лечении рассеянного склероза и артрита при помощи стволовых клеток.

Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В ходе лечения в организм пациентов попали бактерии Mycobacterium abscessus. Чаще всего они обитают в почве, воде и пыли и могли попасть на медицинские инструменты, передаёт издание.

Среди симптомов заражения — образование фурункулов, гнойных пузырьков, лихорадка, озноб и спазмы мышц. Эти бактерии могут проникнуть в кровоток.

При лечение проводится удаление заражённых тканей и выведение гноя из организма пациента, помимо этого больным прописывают антибиотики.