Полис ОМС: как получить бесплатную медицинскую помощь в другом регионе и что делать при отказе

Россиянам рассказали, зачем нужно брать полис ОМС в путешествие по Россси

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и выписка из единого реестра застрахованных лиц по полису ОМС обеспечивают право на получение бесплатной медицинской помощи в любой медицинской организации, участвующей в системе ОМС по всей России.

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С 1 декабря 2022 года, по информации регионального ТФОМС, полисы ОМС были переведены в электронный формат. Новый документ представляет собой Выписку из единого регистра застрахованных лиц, включающую личные данные застрахованного, номер полиса с штрих-кодом и контактные данные страховой компании.

Для доступа к медицинским услугам владельцам электронного полиса достаточно предъявить паспорт, для детей до 14 лет, свидетельство о рождении. При этом физические полисы ОМС, ранее выданные, продолжают быть действительными и не требуют замены. В случае утраты такого полиса можно получить новую выписку из реестра со штрих-кодом в страховой медицинской организации.

Если возникает отказ в оказании бесплатной медицинской помощи в другом регионе России, необходимо обратиться к директору медицинского учреждения или в страховую компанию за разъяснениями, как сообщает портал media73.ru.