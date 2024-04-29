В Индии отменён возрастной лимит: пенсионеры старше 65 лет могут покупать медицинскую страховку

В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

IRDAI убрал возрастные ограничения для покупки медицинских страховок, с новыми правилами, вступающими в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее предел для страхования был установлен в 65 лет.

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В сообщении IRDAI указано, что страховые компании должны обеспечить доступность медицинского страхования для людей всех возрастов. Также они могут создавать специализированные продукты для различных групп населения, включая пожилых людей, студентов, детей, беременных женщин и другие категории, согласно рекомендациям регулирующих органов.

Данное решение направлено на развитие более инклюзивной медицинской системы в Индии и стимулирование страховщиков к расширению ассортимента предлагаемых продуктов, по данным информационного агентства ANI.

IRDAI также сократил до 36 месяцев минимальный период ожидания для покрытия претензий по заболеваниям, существовавшим до начала страхования, уменьшив его с ранее действовавших 48 месяцев. Это значит, что все ранее имеющиеся условия будут покрыты после указанного периода, вне зависимости от того, были ли они заявлены при оформлении полиса.

Кроме того, страховым компаниям теперь запрещено предлагать полисы, основанные на возмещении медицинских расходов. Взамен им разрешается выдавать только полисы с фиксированными выплатами, которые предусматривают определенные суммы на лечение конкретных заболеваний.