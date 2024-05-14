Поклонимся им низко! В московском театре "Сфера" стихами и песнями поэтов-фронтовиков отметили День Победы

В театре "Сфера" прошёл яркий творческий вечер, посвящённый Дню Победы

В московском театре "Сфера" прошёл вечер, посвящённый Дню Победы. В его программу вошли военные стихи и проза — особый жанр искусства. На войне и после войны, обожжённые, истерзанные и израненные солдаты писали стихи и прозу, которая впоследствии воспитала целое поколение нравственных людей. Эти люди строили мирную жизнь, а песни и стихи им помогали.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.ru

В круговороте девяностых и нулевых стихи и проза героических неординарных авторов были основательно подзабыты, их произведения кто-то небрежной или враждебной рукой убрал из учебников по литературе, в библиотеках поэтические сборники стыдливо задвинул на дальние пыльные полки…. Стало модным читать детективы, фэнтези, криминально-любовные романы.

Но именно сейчас настал важный, переломный момент, когда поэты и писатели-фронтовики вновь обрели в нашем обществе определённый статус Творческого Маяка. Резкие как бритва стихи Юлии Друниной словно написаны про сегодняшний день… Полистав мобильный телефон и найдя в нём романтические песни Булата Окуджавы, их запела молодежь, а к прозе Бориса Васильева, Виктора Астафьева припали как будто к чистому, ясному роднику. Люди словно проснулись от хмельного сна и увидели сколько всего талантливого было написано когда-то…

9 мая в театре "Сфера" прошёл музыкально-поэтический творческий вечер, который назвали "А мы такие молодые!…". Он был посвящён Дню Победы и тем, кто ковал эту Победу, с автоматом на плече, с блокнотом и карандашом в вещмешке, с санитарной сумкой на плече… Эти солдаты и медсестры, как, например, Юлия Друнина, прошли всю войну и рассказали в своих стихах о тех страшных днях, которые выпали на долю нашего народа.

Я только раз видала рукопашный,

Раз наяву. И тысячу — во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

Тот ничего не знает о войне.

"В этом году исполнилось бы 100 лет выдающимся советским писателям и поэтам-фронтовикам — Булату Окуджаве, Виктору Астафьеву, Юлии Друниной и Борису Васильеву. Все они родились в мае 1924 года, ушли на фронт совсем молодыми. Нынешний вечер ко Дню Победы мы проведем в их честь", — произнёс режиссёр вечера Александр Коршунов.

Произведения военных лет исполнили артисты Екатерина Богданова, Павел Гребенников, Елена Еловая, Сергей Загорельский, Виктория Захарова, Екатерина Ишимцева, Галина Калашникова, Илья Ковалёв, Михаил Никитин, Дмитрий Новиков, Дарья Савичева, Виктория Склянченкова, Павел Степанов и студентка ВТУ им. М. С. Щепкина Юлия Максютина.

Песню "Простите пехоте" на стихи Булата Окуджавы исполнил Александр Коршунов. Примечательно, что главный режиссёр "Сферы" запел впервые за всю историю театра, и запел очень душевно.

Также 9 мая советского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра, педагога Александра Коршунова можно поздравить с большой премьерой. В эти дни на экраны вышел четырехсерийный военный фильм "По зову сердца", в котором он сыграл боевого комбрига в отставке, принявшего решение идти на фронт простым солдатом. "По зову сердца" — это фильм о том, как москвичи создали ополчение и сдержали наступление врага на Москву.

К слову, среди ополченцев было много литераторов. Поэтому правда о войне, о жизни в тылу, которую оставили после себя люди пера, не даёт спокойствия людям думающим, совестливым, мятежным. Вот такими вечерами они и пробуждают комфортно спящую публику.

После минуты молчания в театре в честь павших прозвучали такие слова:

"Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, тех, кто воевал в партизанский отрядах, тех кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Вспомним о деревнях, сожжённых дотла, о поселках, стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов разрушенных, но не покоренных, каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой Отечественной, ты насмерть стоял под Москвой и Сталинградом. Вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоровкой, погибая, ты спасал миллионы жизней. Ты, потерявший родных и близких в сталинских лагерях принес свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал славы, ты защищал отчизну. Защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь Победы. Поклонимся им низко!"

На вечере в "Сфере" артисты не только пели, читали стихи писателей-фронтовиков, но и весь вечер очень живо, непринуждённо, а порой драматично рассказывали о судьбе необыкновенных людей, оружием, которых была поэзия.

Хорошо, талантливо разыгрывались отрывки из книги Бориса Васильева "А завтра была война", "А зори здесь тихие". Читались воспоминания о первых днях войны Виктора Астафьева и Булата Окуджавы. На экранах зрители увидели кусочки из интервью, видеофрагменты, архивные снимки авторов: детских, школьных, военных, поздних времен.

Такое экранное присутствие юбиляров, придало действию душевность, глубину. Глаза героев пронзительно смотрели с экрана на зрителей. Им досталась сложная, полная военных и житейских тягот судьба. Сражаясь с фашизмом, солдаты-поэты думали о том, что оставят своим потомкам мирную и красивую жизнь. О том, что молодым парням и девушкам даже в страшном сне не приснятся взрывы, окопы, ранения, голод, страдания.

Я ушла из детства в грязную теплушку,

В эшелон пехоты, в санитарный взвод.

Дальние разрывы слушал и не слушал

Ко всему привыкший сорок первый год. Я пришла из школы в блиндажи сырые,

От Прекрасной Дамы в "мать" и "перемать",

Потому что имя ближе, чем "Россия",

Не могла сыскать…

Стихи поэтессы Юлии Друниной больше не кажутся устаревшими, не выглядят архаичными. Они актуальны как никогда. Многими они уже читаются, как дневники собственной жизни…

Есть одно "но"… Только дай Бог, чтобы строчки из стихов ленинградской поэтессы Ольги Берггольц о блокаде, голоде и смерти не зазвучали, как уместные и действующие…

А пока надо отметить, что искренний интерес к военной поэзии и литературе вернулся. Зрители полюбили подобные авторские, просветительские вечера, после них они наверняка приходят домой, достают с полки забытые томики и перечитывают заново.

Всем молодым, начинающим авторам, пишущим на военно-патриотические темы, также будет вполне логичным обратиться к тому, что было написано давным-давно. Пусть работы авторов, родившихся сто лет назад, станут твёрдым фундаментом для новых литературных свершений.

И если через несколько лет в "Сфере" на музыкально-поэтических вечерах зазвучат новые произведения, написанные солдатами, медсёстрами, побывавшими на СВО, которые отразят нашу жизнь, и вызовут эмоциональный отклик зрителей, то, значит, театр по-прежнему будет в авангарде.