Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные начали разработку сверхбыстрой системы обнаружения гравитационных волн
В Индии пенсионерам старше 65 лет теперь можно покупать медицинскую страховку
Пять простых действий для уменьшения жировых отложений на шее и под подбородком
Кинологи назвали самые дорогие породы собак
Овсяная каша вымывает кальций из костей
Шашлык из курицы в маринаде на минералке: получается вкусным и мягким
Без забот: эти кустарники будут не сильно требовательны
Тренер рассказала о пользе йоги для женщин во время беременности и после нее
Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"
Как эффективно спланировать интерьер ванной комнаты: простые советы от эксперта

Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной

1:16
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Во многих ванных комнатах пространство ограничено, что требует внимательного подхода к планированию.

Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной
Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Однако даже при ограниченном пространстве легко совершить ошибки, делающие помещение неудобным для использования.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", поделилась советами о том, как избежать распространённых ошибок при планировании ванной комнаты.

Функциональность
Прежде всего, необходимо уделять внимание удобству использования предметов. Например, полотенца следует размещать поблизости от раковины или душа, а корзину для белья — так, чтобы она не мешала проходу.

Эстетика
В санузлах, объединённых с ванной, неправильное расположение унитаза может нарушить визуальное восприятие: его не должно быть видно при открытой двери.

Уборка
Часто о возможности удобной уборки забывают на этапе планирования. Важно учитывать доступность всех углов ванны для чистки, например, мебель не должна блокировать доступ к душевой кабине.

Эти рекомендации помогут избежать недочетов при планировании ванной комнаты, что сделает её более функциональной и приятной для использования.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов

В рекламе все кажется просто: несколько пшиков дезодоранта утром, и вы готовы к свежему дню.

Дезодоранты не приносят облегчения: как справиться с интенсивным потоотделением летом
Уникальные свойства одуванчика для здоровья
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Остановиться невозможно: что делать, если отказали тормоза на полной скорости
"Пробка" у Крымского моста: реальные цифры, советы и новые правила
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Валиевой вручили на день рождения медаль из настоящего золота высшей пробы
Секрет трехцветных кошек раскрыт: почему коты не могут быть такими же
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Секреты эффективного домашнего ухода: как стереть морщины за ночь
Последние материалы
Григорий Лепс о композиции Михайлова: "Не могу исполнить лучше оригинала"
Техасская гигафабрика Tesla освобождена от местных экологических норм
Россиянин напал на полицейского в самолете и получил условный срок
Чайная заварка будет полезна для садового участка
Учёные разработали математическую функцию для диагностики заболеваний мозга
"Росгосстрах": каждый второй россиянин хотя бы раз сталкивался с укусом клеща
Как достичь длинных ногтей
Дизайнер рассказал, какие обои выбрать для маленькой кухни
Стало известно, почему стенки аквариума зеленеют
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников