Как эффективно спланировать интерьер ванной комнаты: простые советы от эксперта

Во многих ванных комнатах пространство ограничено, что требует внимательного подхода к планированию.
Однако даже при ограниченном пространстве легко совершить ошибки, делающие помещение неудобным для использования.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", поделилась советами о том, как избежать распространённых ошибок при планировании ванной комнаты.
Функциональность
Прежде всего, необходимо уделять внимание удобству использования предметов. Например, полотенца следует размещать поблизости от раковины или душа, а корзину для белья — так, чтобы она не мешала проходу.
Эстетика
В санузлах, объединённых с ванной, неправильное расположение унитаза может нарушить визуальное восприятие: его не должно быть видно при открытой двери.
Уборка
Часто о возможности удобной уборки забывают на этапе планирования. Важно учитывать доступность всех углов ванны для чистки, например, мебель не должна блокировать доступ к душевой кабине.
Эти рекомендации помогут избежать недочетов при планировании ванной комнаты, что сделает её более функциональной и приятной для использования.
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