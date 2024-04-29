Как эффективно спланировать интерьер ванной комнаты: простые советы от эксперта

Топ-3 ошибки, которые делают ванную комнату неудобной

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Во многих ванных комнатах пространство ограничено, что требует внимательного подхода к планированию.

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Однако даже при ограниченном пространстве легко совершить ошибки, делающие помещение неудобным для использования.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из издания "БелНовости", поделилась советами о том, как избежать распространённых ошибок при планировании ванной комнаты.

Функциональность

Прежде всего, необходимо уделять внимание удобству использования предметов. Например, полотенца следует размещать поблизости от раковины или душа, а корзину для белья — так, чтобы она не мешала проходу.

Эстетика

В санузлах, объединённых с ванной, неправильное расположение унитаза может нарушить визуальное восприятие: его не должно быть видно при открытой двери.

Уборка

Часто о возможности удобной уборки забывают на этапе планирования. Важно учитывать доступность всех углов ванны для чистки, например, мебель не должна блокировать доступ к душевой кабине.

Эти рекомендации помогут избежать недочетов при планировании ванной комнаты, что сделает её более функциональной и приятной для использования.