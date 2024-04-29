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Алла Пугачёва поддержала Русских: "Браво!"

Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос"

0:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, Народная артистка СССР, выразила свою поддержку Георгию Русских, финалисту музыкального шоу "Голос", который занял второе место в зрительском голосовании.

Алла Пугачёва выразила поддержку Георгию Русских, финалисту шоу "Голос"
Фото: инстаграм аккаунт Аллы Пугачёвой

На своей странице в Instagram* она опубликовала скриншот его выступления с подписью "Браво!". Молодой певец благодарил Пугачеву за поддержку.

Комментарии пользователей отметили, что, несмотря на отъезд из России, Пугачева продолжает интересоваться российскими талантами и способствует их продвижению в индустрии.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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