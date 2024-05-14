Володин раскрыл секрет доступности льготной ипотеки: не давать её спекулянтам

Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Вячеслав Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной. Такое мнение он озвучил в понедельник, комментируя выступления кандидата на пост курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Главное не метры, а главное — доступность жилья. Мы тоже должны это понять, — заявил спикер Госдумы. — И когда говорим об ипотеке, она, безусловно, должна быть льготная, но адресная".

"Ни для кого не секрет, что у нас буквально в прошлом году брали по пять — по десять ипотек, на этом кто-то спекулировал", — возмутился он.

Глава нижней палаты парламента обратил внимание представителей профильных комитетов на этот щекотливый момент. "Потому что, ещё раз хочу подчеркнуть, коллеги, нам надо решать вопрос жилья с точки зрения его доступности. Чтоб у людей такая возможность была", — заключил он.

Ранее со схожим заявлением выступил депутат Алексей Говырин. Он предупредил, что если не сделать более адресными программы льготного кредитования улучшения жилищных условий, ипотечный пузырь может лопнуть.