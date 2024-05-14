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Володин раскрыл секрет доступности льготной ипотеки: не давать её спекулянтам

Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной

1:10
Недвижимость » Мнение

Вячеслав Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной. Такое мнение он озвучил в понедельник, комментируя выступления кандидата на пост курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина.

Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Главное не метры, а главное — доступность жилья. Мы тоже должны это понять, — заявил спикер Госдумы. — И когда говорим об ипотеке, она, безусловно, должна быть льготная, но адресная".

"Ни для кого не секрет, что у нас буквально в прошлом году брали по пять — по десять ипотек, на этом кто-то спекулировал", — возмутился он.

Глава нижней палаты парламента обратил внимание представителей профильных комитетов на этот щекотливый момент. "Потому что, ещё раз хочу подчеркнуть, коллеги, нам надо решать вопрос жилья с точки зрения его доступности. Чтоб у людей такая возможность была", — заключил он.

Ранее со схожим заявлением выступил депутат Алексей Говырин. Он предупредил, что если не сделать более адресными программы льготного кредитования улучшения жилищных условий, ипотечный пузырь может лопнуть.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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