Володин раскрыл секрет доступности льготной ипотеки: не давать её спекулянтам

Вячеслав Володин призвал сделать льготную ипотеку более адресной. Такое мнение он озвучил в понедельник, комментируя выступления кандидата на пост курирующего стройотрасль вице-премьера Марата Хуснуллина.
"Главное не метры, а главное — доступность жилья. Мы тоже должны это понять, — заявил спикер Госдумы. — И когда говорим об ипотеке, она, безусловно, должна быть льготная, но адресная".
"Ни для кого не секрет, что у нас буквально в прошлом году брали по пять — по десять ипотек, на этом кто-то спекулировал", — возмутился он.
Глава нижней палаты парламента обратил внимание представителей профильных комитетов на этот щекотливый момент. "Потому что, ещё раз хочу подчеркнуть, коллеги, нам надо решать вопрос жилья с точки зрения его доступности. Чтоб у людей такая возможность была", — заключил он.
Ранее со схожим заявлением выступил депутат Алексей Говырин. Он предупредил, что если не сделать более адресными программы льготного кредитования улучшения жилищных условий, ипотечный пузырь может лопнуть.
В современных автомобилях с автоматическими коробками передач технологии позволяют адаптировать управление под стиль вождения водителя