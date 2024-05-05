Пышные кусты: это шикарное растение порадует цветением до заморозков — настоящая находка для сада

Почему стоит посадить лаурентию

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Лауренти я (Laurentia) или Изотома (Isotoma) — нежный и неприхотливый цветок, который может украсить ваш сад на протяжении всего лета и осени. Этот многолетний травянистый растение принадлежит семейству Колокольчиковые (Campanulaceae).

Фото: https://www.flickr.com/photos/dinesh_valke/505831639/ by Dinesh Valke from Thane, India is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Одной из особенностей Лаурентии является её способность образовывать пышные кусты. Крона растения состоит из множества изящно разветвлённых побегов, покрытых мелкими перисто-рассечёнными листочками. Обильное цветение и ажурный вид делают Лаурентию привлекательной для садоводов.

Растения следует посеять в марте, чтобы они успели расцвести к концу мая. Цветки, похожие на мотыльков или звездочки, могут быть различной окраски — от фиолетово-синей до белой. Они имеют диаметр от 2 до 4 см.

Лаурентия привлекает своей малоуходностью и продолжительным цветением. Узкие лепестки легко опадают сухими и не портят внешний вид растения. Этот цветок также отличается долгим цветением — с начала лета до прихода осенних заморозков.

Следует отметить, что Лаурентия выносит морозы до минус 5 градусов и произрастает в солнечных или полутенистых местах на различных грунтах. Она хорошо подходит для выращивания в контейнерах и контейнерах для цветов на балконах или в саду.

Чтобы сохранить декоративный вид растения, следует поддерживать оптимальную влажность почвы и не допускать пересыхания. В средней полосе растение не зимует, поэтому его можно забрать на зимовку в прохладное помещение.

Вы также можете размножать Лаурентию через черенкование или семена. Однако растения, выращенные из семян, зацветут только через 4 месяца после посева, в то время как черенкованные растения начнут цвести гораздо раньше.

Готовые саженцы Лаурентии можно приобрести в интернет-магазинах или питомниках, однако перед покупкой стоит уточнить их вид и происхождение.