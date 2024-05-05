Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Евгений Бабичев критикует номинацию Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
Роскачество советует туристам быть бдительными: участились случаи фишинга на фоне майских праздников

Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов

1:34
Туризм

Увеличилось число фишинговых сайтов в интернете, имитирующих популярные туристические агентства и платформы по продаже билетов. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают туристов быть настороже, так как мошенники становятся всё более изобретательными в своих методах.

Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одним из распространённых методов обмана являются так называемые "горящие" туры, которые предлагаются по исключительно низким ценам. Мошенники выдают себя за легитимные компании, создавая сайты с аналогичным дизайном и активно взаимодействуя с клиентами через телефон и социальные сети. После того как клиент оплачивает несуществующий тур, ему отправляют поддельные документы, включая ваучер на заселение и договор с печатью. Подлинность документов становится ясной только по приезде в пункт назначения, когда связаться с турагентством уже не удаётся.

Эксперты советуют проверять легитимность туристических компаний перед покупкой тура, проверив в наличии у них всех необходимых лицензий и хорошей репутации.

Важно тщательно изучить все условия поездки до её оплаты и получить подтверждение бронирования на официальных документах. Не следует приобретать билеты на сайтах, которые требуют перевод средств на счета частных лиц или кликать по ссылкам из электронных писем. Предложения с крайне низкой стоимостью за несколько месяцев до поездки и требование оплатить всю сумму заранее также должны насторожить покупателей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Какие растения любят яичную скорлупу
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Последние материалы
Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
К чему может привести отказ от продления страхования ипотеки?
Альтернатива фитнесу: уборка в доме
В Госдуме рассказали о росте числа черных риелторов
Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Почему стоит посадить лаурентию
Как избежать мошенников при покупке туров онлайн: советы экспертов
Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
"Звёздные войны: Аколит" — новый трейлер от Disney ко Дню Звёздных войн
"Катастрофа": в Британии оценили распродажу половины золотого запаса страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников