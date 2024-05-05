Роскачество советует туристам быть бдительными: участились случаи фишинга на фоне майских праздников

Увеличилось число фишинговых сайтов в интернете, имитирующих популярные туристические агентства и платформы по продаже билетов. Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества призывают туристов быть настороже, так как мошенники становятся всё более изобретательными в своих методах.
Одним из распространённых методов обмана являются так называемые "горящие" туры, которые предлагаются по исключительно низким ценам. Мошенники выдают себя за легитимные компании, создавая сайты с аналогичным дизайном и активно взаимодействуя с клиентами через телефон и социальные сети. После того как клиент оплачивает несуществующий тур, ему отправляют поддельные документы, включая ваучер на заселение и договор с печатью. Подлинность документов становится ясной только по приезде в пункт назначения, когда связаться с турагентством уже не удаётся.
Эксперты советуют проверять легитимность туристических компаний перед покупкой тура, проверив в наличии у них всех необходимых лицензий и хорошей репутации.
Важно тщательно изучить все условия поездки до её оплаты и получить подтверждение бронирования на официальных документах. Не следует приобретать билеты на сайтах, которые требуют перевод средств на счета частных лиц или кликать по ссылкам из электронных писем. Предложения с крайне низкой стоимостью за несколько месяцев до поездки и требование оплатить всю сумму заранее также должны насторожить покупателей.
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