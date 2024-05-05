Сергей Лазарев с детьми покинул Россию

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Сергей Лазарев улетел в Турцию с детьми после концерта в Астрахани

0:41
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев, известный участник "Евровидения", в рамках своего тура по России сообщил о временном выезде из страны.

Сергей Лазарев улетел в Турцию с детьми после концерта в Астрахани
Фото: инстаграм аккаунт Сергея Лазарева

Певец опубликовал в социальных сетях видео, в котором отметил, что после концерта в Астрахани он вернулся в Москву, где забрал своих детей — 9-летнего Никиту и 6-летнюю Анну — и вместе с ними улетел в Турцию. Причиной поездки стал запланированный на следующий день концерт в этой стране.

Лазарев также упомянул, что его поездка будет короткой, так как менее чем через неделю его ожидает концерт в Кондопоге, после которого продолжится его тур по другим городам России.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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