Сергей Лазарев с детьми покинул Россию

Сергей Лазарев улетел в Турцию с детьми после концерта в Астрахани

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Лазарев, известный участник "Евровидения", в рамках своего тура по России сообщил о временном выезде из страны.

Фото: инстаграм аккаунт Сергея Лазарева

Певец опубликовал в социальных сетях видео, в котором отметил, что после концерта в Астрахани он вернулся в Москву, где забрал своих детей — 9-летнего Никиту и 6-летнюю Анну — и вместе с ними улетел в Турцию. Причиной поездки стал запланированный на следующий день концерт в этой стране.

Лазарев также упомянул, что его поездка будет короткой, так как менее чем через неделю его ожидает концерт в Кондопоге, после которого продолжится его тур по другим городам России.