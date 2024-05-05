Евгений Бабичев: Ольга Бузова не заслуживает наград МУЗ-ТВ

Евгений Бабичев критикует номинацию Ольги Бузовой на премии МУЗ-ТВ

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Евгений Бабичев выразил мнение, что Ольга Бузова не заслуживает высоких наград на премии МУЗ-ТВ, поскольку ее уровень как певицы не соответствует калибру артистов, представленных в номинациях с такими звездами, как Zivert, Лолита, Полина Гагарина и другие.

Единственная номинация, в которой Бузова была представлена — "Лучший в сети", что, по мнению Бабичева, и является ее реальным местом. Он охарактеризовал Бузову как проект, а не как настоящую певицу.

Кроме того, стало известно, что Николай Басков станет одним из ведущих предстоящей церемонии награждения МУЗ-ТВ, которая пройдет 14 июня на арене ЦСКА и впервые с 2021 года возобновит свое проведение.