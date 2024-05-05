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Внимание, автомобилисты! Эти аксессуары в вашей машине могут вызвать конфликт с ГИБДД

Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта

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Авто

Сотрудники ГИБДД, как и любые другие люди, могут столкнуться с эмоциональными реакциями на определённые аксессуары в автомобилях во время своей службы. Некоторые из этих аксессуаров включают смартфоны с включенной видеокамерой, которые в некоторых случаях могут затруднить взаимопонимание между водителями и полицией, особенно если автомобилист назойливо пытается снять лицо сотрудника.

Какие аксессуары в машине могут раздражать сотрудников ДПС: мнение эксперта
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

Также некоторые виды автомобильного тюнинга, такие как спортивные глушители на стандартных машинах, могут вызвать подозрения у полицейских относительно скоростного стиля вождения.

Наклейки и аэрография на автомобилях, хотя и популярны, могут быть восприняты как провокационные, если содержат вызывающие надписи или изображения. Наконец, необычный декор в интерьере машины, который может мешать обзору, также может привести к штрафу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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