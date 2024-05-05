Хотите улучшить память и работу мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы

Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите улучшить здоровье мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы.

Фото: flickr.com by Wanna Be Creative is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы также можете добавить немного имбиря для дополнительной защиты от возрастных заболеваний мозга.

Ингредиенты

5 стручков тамаринда

2 лимона, выжатые

Корень куркумы

8 чашек фильтрованной воды

1/2 стакана мёда

Приготовление

Очистите корень куркумы и нарежьте его кусочками. Вскипятите воду и добавьте кусочки куркумы. Варите около 20 минут. Тем временем откройте стручки тамаринда и извлеките плоды. Выбросьте стручки. Вскипятите ещё одну кастрюлю с водой. Уменьшите огонь и добавьте плоды тамаринда. Варите. Когда смесь остынет, вылейте её через сито. У вас должна получиться паста с текстурой, напоминающей джем. Когда отвар из куркумы будет готов, влейте оставшуюся воду, чтобы понизить температуру. Перелейте в блендер и взбейте. Добавьте тамариндовую пасту, лимонный сок и мёд. Смешайте ещё раз. Разлейте тоник по банкам и оставьте бродить на 48 часов при комнатной температуре. Охладите после завершения брожения.