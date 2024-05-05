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Хотите улучшить память и работу мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы

Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти

1:19
Еда

Хотите улучшить здоровье мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы.

Как приготовить тоник из куркумы для улучшения памяти
Фото: flickr.com by Wanna Be Creative is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы также можете добавить немного имбиря для дополнительной защиты от возрастных заболеваний мозга.

Ингредиенты

  • 5 стручков тамаринда
  • 2 лимона, выжатые
  • Корень куркумы
  • 8 чашек фильтрованной воды
  • 1/2 стакана мёда

Приготовление

  1. Очистите корень куркумы и нарежьте его кусочками.
  2. Вскипятите воду и добавьте кусочки куркумы. Варите около 20 минут.
  3. Тем временем откройте стручки тамаринда и извлеките плоды. Выбросьте стручки. Вскипятите ещё одну кастрюлю с водой. Уменьшите огонь и добавьте плоды тамаринда. Варите. Когда смесь остынет, вылейте её через сито. У вас должна получиться паста с текстурой, напоминающей джем.
  4. Когда отвар из куркумы будет готов, влейте оставшуюся воду, чтобы понизить температуру. Перелейте в блендер и взбейте.
  5. Добавьте тамариндовую пасту, лимонный сок и мёд. Смешайте ещё раз. Разлейте тоник по банкам и оставьте бродить на 48 часов при комнатной температуре. Охладите после завершения брожения.
Как Ферментировать Морковку с Куркумой и Имбирем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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