Хотите улучшить память и работу мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы

Хотите улучшить здоровье мозга? Пейте этот освежающий тоник из ферментированной куркумы.
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Вы также можете добавить немного имбиря для дополнительной защиты от возрастных заболеваний мозга.
Ингредиенты
5 стручков тамаринда
2 лимона, выжатые
Корень куркумы
8 чашек фильтрованной воды
1/2 стакана мёда
Приготовление
Очистите корень куркумы и нарежьте его кусочками.
Вскипятите воду и добавьте кусочки куркумы. Варите около 20 минут.
Тем временем откройте стручки тамаринда и извлеките плоды. Выбросьте стручки. Вскипятите ещё одну кастрюлю с водой. Уменьшите огонь и добавьте плоды тамаринда. Варите. Когда смесь остынет, вылейте её через сито. У вас должна получиться паста с текстурой, напоминающей джем.
Когда отвар из куркумы будет готов, влейте оставшуюся воду, чтобы понизить температуру. Перелейте в блендер и взбейте.
Добавьте тамариндовую пасту, лимонный сок и мёд. Смешайте ещё раз. Разлейте тоник по банкам и оставьте бродить на 48 часов при комнатной температуре. Охладите после завершения брожения.