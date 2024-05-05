Пятерка продуктов для счастливых волос: укрепляйте свои локоны изнутри

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Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос

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Средняя скорость роста здоровых волос составляет примерно 1,25 см в месяц или около 15 см в год. Качество волос зависит от генетики, окружающей среды и питания. Уход за волосами влияет лишь на внешний вид, в то время как качество волос в значительной степени определяется питанием.

Какие продукты способствуют улучшению состояния ваших волос
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отмечено, что яйца являются богатым источником протеина и биотина, необходимых для роста волос. Ягоды, такие как клубника, богаты витамином С, антиоксидантами, которые помогают защитить волосяные фолликулы и способствуют укреплению волос.

Шпинат содержит фолиевую кислоту, железо, витамины А и C, важные для здоровья волос. Жирная рыба, такая как лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые также способствуют росту волос. Авокадо, богатый витамином E и незаменимыми жирными кислотами, также считается благоприятным для здоровья волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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