Пятерка продуктов для счастливых волос: укрепляйте свои локоны изнутри

Средняя скорость роста здоровых волос составляет примерно 1,25 см в месяц или около 15 см в год. Качество волос зависит от генетики, окружающей среды и питания. Уход за волосами влияет лишь на внешний вид, в то время как качество волос в значительной степени определяется питанием.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic