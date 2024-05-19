Ученые выявили связь употребления соли и возникновение рака желудка

Риск заболевания раком желудка увеличивается на 41% при употреблении соли

Исследователи со Всемирного медицинского университета в использовали информацию из Английского биобанка для анализа воздействия потребления соли на вероятность развития онкологии желудка. Это заболевание входит в топ-5 наиболее распространенных форм рака и особенно распространено в Восточной Азии.

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Поэтому все научные исследования, хоть их и не так уж много, были сосредоточены на местных жителях и их особых пищевых привычках.

Европейские ученые пытались найти взаимосвязь между употреблением соли и проявлением рака у британцев, поскольку именно у этой нации имеется самый полный объем информации о состоянии здоровья и образе жизни людей. По одной из гипотез, чрезмерное потребление соли стимулирует разрушение слизистой оболочки желудка, что делает ее уязвимой для проникновения бактерии H. Pylori, что в свою очередь способствует развитию онкологии.

Принимая во внимание демографические, социоэкономические и другие переменные относительно образа жизни личности, становится ясно, что люди, регулярно употребляющие соль, имеют на 41 % больше вероятности заболеть раком желудка, чем те, кто избегает этого. Все же ученые отмечают, что несмотря на значительное количество исследуемых лиц — 471 144 человека, общая картина исследования не полна. Особенно они не могли учесть влияние факторов, таких как возраст, пол, этническая принадлежность, наличие H. pylori или курения.