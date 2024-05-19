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Ученые выявили связь употребления соли и возникновение рака желудка

Риск заболевания раком желудка увеличивается на 41% при употреблении соли

Наука

Исследователи со Всемирного медицинского университета в использовали информацию из Английского биобанка для анализа воздействия потребления соли на вероятность развития онкологии желудка. Это заболевание входит в топ-5 наиболее распространенных форм рака и особенно распространено в Восточной Азии.

Риск заболевания раком желудка увеличивается на 41% при употреблении соли
Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Поэтому все научные исследования, хоть их и не так уж много, были сосредоточены на местных жителях и их особых пищевых привычках.

Европейские ученые пытались найти взаимосвязь между употреблением соли и проявлением рака у британцев, поскольку именно у этой нации имеется самый полный объем информации о состоянии здоровья и образе жизни людей. По одной из гипотез, чрезмерное потребление соли стимулирует разрушение слизистой оболочки желудка, что делает ее уязвимой для проникновения бактерии H. Pylori, что в свою очередь способствует развитию онкологии.

Принимая во внимание демографические, социоэкономические и другие переменные относительно образа жизни личности, становится ясно, что люди, регулярно употребляющие соль, имеют на 41 % больше вероятности заболеть раком желудка, чем те, кто избегает этого. Все же ученые отмечают, что несмотря на значительное количество исследуемых лиц — 471 144 человека, общая картина исследования не полна. Особенно они не могли учесть влияние факторов, таких как возраст, пол, этническая принадлежность, наличие H. pylori или курения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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