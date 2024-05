Ученые выявили связь употребления соли и возникновение рака желудка

Исследователи со Всемирного медицинского университета в использовали информацию из Английского биобанка для анализа воздействия потребления соли на вероятность развития онкологии желудка. Это заболевание входит в топ-5 наиболее распространенных форм рака и особенно распространено в Восточной Азии.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomasz Sienicki is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license