Родившая от экс-мужа Волочковой телеведущая вышла в свет с детьми

Телеведущая Николаева опубликовала фото с прогулки с мужем и двумя сыновьями

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге поделилась снимком с прогулки. Компанию ей на свежем воздухе составили супруг, бизнесмен и бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин, а также двое сыновей — новорожденный Роман и двухлетний Александр.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Елена продемонстрировала поклонникам, как ее возлюбленный управляется со старшим сыном. Мальчик изучал растительность на улице, а затем хотел попробовать электросамокаты, но отец не разрешил.

Игорь Вдовин 8 мая стал отцом в шестой раз. У него есть трое взрослых детей от первого брака, 18-летняя дочь от балерины Анастасии Волочковой и двое мальчиков от нынешней супруги Елены Николаевой.

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