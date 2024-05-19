Родившая от экс-мужа Волочковой телеведущая вышла в свет с детьми

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге поделилась снимком с прогулки. Компанию ей на свежем воздухе составили супруг, бизнесмен и бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин, а также двое сыновей — новорожденный Роман и двухлетний Александр.
Елена продемонстрировала поклонникам, как ее возлюбленный управляется со старшим сыном. Мальчик изучал растительность на улице, а затем хотел попробовать электросамокаты, но отец не разрешил.
Игорь Вдовин 8 мая стал отцом в шестой раз. У него есть трое взрослых детей от первого брака, 18-летняя дочь от балерины Анастасии Волочковой и двое мальчиков от нынешней супруги Елены Николаевой.
Ранее пережившая насилие со стороны мужа Маргарита Грачева раскрыла пол четвертого ребенка.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".