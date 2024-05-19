Родившая от экс-мужа Волочковой телеведущая вышла в свет с детьми

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Телеведущая Николаева опубликовала фото с прогулки с мужем и двумя сыновьями

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Шоу-бизнес

Телеведущая Елена Николаева в своем блоге поделилась снимком с прогулки. Компанию ей на свежем воздухе составили супруг, бизнесмен и бывший муж балерины Анастасии Волочковой Игорь Вдовин, а также двое сыновей — новорожденный Роман и двухлетний Александр.

Телеведущая Николаева опубликовала фото с прогулки с мужем и двумя сыновьями
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Елены Николаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Елена продемонстрировала поклонникам, как ее возлюбленный управляется со старшим сыном. Мальчик изучал растительность на улице, а затем хотел попробовать электросамокаты, но отец не разрешил.

Игорь Вдовин 8 мая стал отцом в шестой раз. У него есть трое взрослых детей от первого брака, 18-летняя дочь от балерины Анастасии Волочковой и двое мальчиков от нынешней супруги Елены Николаевой.

Ранее пережившая насилие со стороны мужа Маргарита Грачева раскрыла пол четвертого ребенка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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