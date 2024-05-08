Исследование 2024 года: как 39% россиян используют коммерческую недвижимость для увеличения доходов

Россияне покупают коммерческую недвижимость для заработка

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

39% россиян, участвовавших в опросе, владеют коммерческой недвижимостью, согласно обзору, предоставленному финансовым маркетплейсом "Банки.ру" и девелоперской компанией "ПИК", доступному "Ленте.ру".

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

35% респондентов имеют помещения свободного назначения, где находятся кафе, магазины и салоны красоты. 23% владеют индустриальной недвижимостью, предназначенной для складов или логистических центров, а 22% — офисными помещениями.

Основной мотив владения недвижимостью у большинства опрошенных — получение стабильного дохода. 25% зарабатывают от 100 до 500 тысяч рублей в месяц, 24% — от 50 до 99 тысяч рублей, а 21% — до 50 тысяч рублей. 30% участников отказались сообщать размер своих доходов.

55% респондентов планируют приобрести коммерческую недвижимость в будущем для сдачи в аренду, перепродажи или запуска собственного бизнеса. Среди них 20% хотят открыть кафе или ресторан, 18% — пункт выдачи заказов интернет-магазинов, 15% — магазин. 11% планируют открыть гостиницу или хостел, а 10% — начать собственное производство.

Опрос проводился в марте 2024 года среди 1745 россиян, интересующихся финансовыми вопросами, старше 18 лет.