Как избежать ДТП: правильные действия при замедлении автомобиля впереди вас

Представим ситуацию: многополосная дорога, и одно из транспортных средств начинает замедляться.
Что в этом случае сделает водитель, находящийся за рулем машины позади? Если это неопытный водитель, он, вероятно, сразу пойдет на обгон. Однако опытный автомобилист так не поступит. Он понимает, что риск создания аварийной ситуации слишком высок.
Автомобиль впереди замедляется: что делать?
В такой ситуации нельзя сразу обгонять транспортное средство, которое снижает скорость.
Нужно учитывать, что водитель этого автомобиля мог начать тормозить из-за препятствия на дороге. Возможно, на проезжую часть выбежал пешеход или выскочило животное.
Игнорирование потенциальной опасности может привести к тому, что человек, совершающий обгон, не успеет среагировать. Поэтому действуйте следующим образом: прежде чем обогнать замедлившуюся машину, убедитесь, что маневр будет безопасным.
Лучше не спешить с обгоном и самому снизить скорость.
Путешественник Алексей Кутовой рассказал о том, как европейцы за границей относятся к российским туристам. Он поделился своим мнением в блоге на платформе "Дзен".