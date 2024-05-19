Эксперты рассказали, как правильно спланировать поездку в Китай в периоды массовых "миграций" на национальные праздники

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Турагентства советует избегать поездок в Китай во время местных праздников

1:49
Туризм

При организации отпуска в Китае важно учитывать, что основная часть туристического потока страны (90%) составляют внутренние перемещения. Китайцы отмечают несколько периодов в году, когда активность путешественников значительно возрастает. Об этом поделились основатели российского турагентства Юлия Шашкова и Яна Бауэр.

Турагентства советует избегать поездок в Китай во время местных праздников
Фото: commons.wikimedia.org by Haluk Comertel is licensed under CC BY 3.0

"Главных праздников здесь три — китайский Новый год, 1 октября — День образования КНР и 1 мая — День Труда. Все три праздника обычно затягиваются на несколько дней, а с переносами выходных возрастает еще больше", — разъяснили Шашкова и Бауэр.

Эксперты указали, что в эти периоды многие китайцы берут отпуска, чтобы насладиться дополнительными выходными. Это время характеризуется значительной "миграцией" населения: китайцы отправляются в путешествия всеми семьями, что зачастую вызывает транспортный коллапс на многие дни.

Представители турагентства отметили, что если отпуск приходится на один из этих периодов, важно следовать определённым рекомендациям во время путешествия.

"Избегайте поездок по автомагистралям — они забиты машинами, вас ждут огромные пробки. Платные трассы на время большинства праздничных дней становятся бесплатными: там тоже трафик", — предостерегли путешественников сотрудники компании.

Специалисты советуют россиянам в период активных передвижений местного населения удваивать время на трансфер до аэропорта и железнодорожной станции, а также рекомендуют воспользоваться услугой "портера", обеспечивающей проход к поезду без очереди. Лучше всего во время отпуска избегать популярных туристических мест, где собирается много местных жителей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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